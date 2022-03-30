Совет ФИФА ратифицировал пункты своего решения об изоляции российского футбола в пределах, на которые распространяется диктатура Путина, сообщает AS.

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Это значит, что организация окончательно утвердила свое решение отстранить все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА. Оккупанты пытались обжаловать этот запрет в CAS, но закономерно были в очередной раз посланы вслед за своим военным кораблем.

Напомним, 24 февраля армия России начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны успешно противостоят больным фантазиям Путина и его рабов, а цивилизованный мир оказывает давление на оккупантов санкциями.

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