У п'ятницю, 7 липня, російський футбольний союз повідомив "дуже сумну новину". Арбітр Даніїл Шеметов загинув у віці 31 року.

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Як виявилося, "дуже перспективний" суддя замість розвитку кар'єри поїхав воювати на території України. Там його спіткала звична доля російського окупанта – смерть. Раніше Шеметов працював на рівні Другої ліги країни-терориста і нібито міг розраховувати на перехід у Першу.

Цікаво, що РФС навіть не уточняв причини і місце смерті Шеметова, обійшовшись загальними фразами про "велику втрату та допомогу родині".

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