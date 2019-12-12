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Російські клуби не зіграють у єврокубках навесні вперше за 18 років

22:41 983 Читать на русском
Російські клуби не зіграють у єврокубках навесні вперше за 18 років
Ярослав Ракицький / Фото ФК Зеніт

Представники Росії провалили груповий етап єврокубків.

76’ Леандро Кабрера
79’ Хорхе Моліна
86’ Кенеді
 
Олександр Мартинович 89’
76’ Леандро Кабрера
79’ Хорхе Моліна
86’ Кенеді
89’ Олександр Мартинович

Краснодар розгромно програв Хетафе (0:3) в останньому турі групового етапу ЛЄ та покинув турнір услід за ЦСКА.

Мальме переміг Копенгаген і виграв групу Динамо, Хетафе вибив Краснодар з Ліги Європи

Напередодні з єврокубками попрощались Локомотив та Зеніт, зайнявши четверте місце у своїх групах Ліги чемпіонів. Вперше з сезону 2001/2002 росіяни не матимуть своїх представників у весняних єврокубкових матчах.

Україну представлятиме Шахтар у плей-офф Лізі Європи.

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Ліга Європи Хетафе - Краснодар Краснодар Краснодар Локомотив Москва Локомотив Москва Зеніт Зеніт ЦСКА Москва ЦСКА Москва
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