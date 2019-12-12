Російські клуби не зіграють у єврокубках навесні вперше за 18 років

Представники Росії провалили груповий етап єврокубків.

Краснодар розгромно програв Хетафе (0:3) в останньому турі групового етапу ЛЄ та покинув турнір услід за ЦСКА.

Мальме переміг Копенгаген і виграв групу Динамо, Хетафе вибив Краснодар з Ліги Європи

Напередодні з єврокубками попрощались Локомотив та Зеніт, зайнявши четверте місце у своїх групах Ліги чемпіонів. Вперше з сезону 2001/2002 росіяни не матимуть своїх представників у весняних єврокубкових матчах.

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