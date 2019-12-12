Російські клуби не зіграють у єврокубках навесні вперше за 18 років

Ліга Європи — 22:34 4822
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Динамо – Лугано: прес-конференція Олексія Михайличенка після вильоту з Ліги Європи
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Динамо вперше з 2011 року не вийшло з групи Ліги ЄвропиЛіга Європи — 22:16 763
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Мальме переміг Копенгаген і виграв групу Динамо, Хетафе вибив Краснодар з Ліги ЄвропиЛіга Європи — 22:08 459
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Оригінальні винуватці вильоту Шахтаря знайдені – соцмережі про тріумф Маліновського з Аталантою і фіаско донеччан в ЛЧЛіга чемпіонів — 15:00 19547
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Степаненко жорстко розкритикував одноклубників з Шахтаря: Дехто отримує жовту картку і не їде на важливу груЛіга чемпіонів — 13:57 15589