Мальме переміг Копенгаген і виграв групу Динамо, Хетафе вибив Краснодар з Ліги Європи

Відбулися останні матчі групового етапу Ліги Європи у квартетах A, B та С.
Ліга Європи. Груповий етап, 6 тур
Група A
АПОЕЛ – Севілья – 1:0
Гол: Савіч, 61
Нереалізований пенальті: Даббур, 56 (С)
Карабах – Дюделанж – 1:1
Голи: Гейє, 90+1 – Бургін, 63
Вилучення: Караєв, 46 (К)
Група B
Копенгаген – Мальме – 0:1
Гол: Папаяннопулос, 77 (аг)
Група С
Базель – Трабзонспор – 2:0
Голи: Відмер, 22, Штокер, 72
Хетафе – Краснодар – 3:0
Голи: Кабрера, 76, Моліна, 79, Кенеді, 86
Вилучення: Мартинович, 89 (К)
Динамо не переграло Лугано й дало всі картки в руки своїм суперникам по групі B. Мальме на виїзді мінімально здолав Копенгаген завдяки автоголу після флангової подачі. Внаслідок цього успіху шведи з 11 очками вирвалися на перше місце. Копенгаген фінішував другим – 9 балів. А Динамо завершило лише третім – 7 пунктів.
Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи
У групі А все було відомо ще до останнього туру. Севілья та АПОЕЛ завчасно гарантували собі перше та друге місця відповідно. В очному матчі на Кіпрі сильнішими виявилися господарі – Савіч забив єдиний гол після кутового. Гра могла піти за іншим сценарієм, але Даббур не реалізував пенальті. В поєдинку аутсайдерів квартету Карабах врятував нічию з Дюделанжем.
Базель виграв групу С, здолавши в останньому матчі слабкий Трабзонспор. На голи Відмера та Штокера турки не відповіли нічим. Хетафе та Краснодар в очній зустрічі розігрували другу путівку в плей-офф. Росіяни зберігали інтригу до 76-й хвилини, тримаючи рахунок 0:0, однак потім Хетафе відвантажив їм три голи, до того ж – всі красиві. Представник Прімери розгромом вибив з турніру Краснодар і спокійно вийшов у 1/16 фіналу.