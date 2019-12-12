Мальме переміг Копенгаген і виграв групу Динамо, Хетафе вибив Краснодар з Ліги Європи

Відбулися останні матчі групового етапу Ліги Європи у квартетах A, B та С.

Ліга Європи. Груповий етап, 6 тур

Група A

АПОЕЛ – Севілья – 1:0

Гол: Савіч, 61

Нереалізований пенальті: Даббур, 56 (С)

Карабах – Дюделанж – 1:1

Голи: Гейє, 90+1 – Бургін, 63

Вилучення: Караєв, 46 (К)

Група B

Копенгаген – Мальме – 0:1

Гол: Папаяннопулос, 77 (аг)

Група С

Базель – Трабзонспор – 2:0

Голи: Відмер, 22, Штокер, 72

Хетафе – Краснодар – 3:0

Голи: Кабрера, 76, Моліна, 79, Кенеді, 86

Вилучення: Мартинович, 89 (К)

Динамо не переграло Лугано й дало всі картки в руки своїм суперникам по групі B. Мальме на виїзді мінімально здолав Копенгаген завдяки автоголу після флангової подачі. Внаслідок цього успіху шведи з 11 очками вирвалися на перше місце. Копенгаген фінішував другим – 9 балів. А Динамо завершило лише третім – 7 пунктів.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи

У групі А все було відомо ще до останнього туру. Севілья та АПОЕЛ завчасно гарантували собі перше та друге місця відповідно. В очному матчі на Кіпрі сильнішими виявилися господарі – Савіч забив єдиний гол після кутового. Гра могла піти за іншим сценарієм, але Даббур не реалізував пенальті. В поєдинку аутсайдерів квартету Карабах врятував нічию з Дюделанжем.

Базель виграв групу С, здолавши в останньому матчі слабкий Трабзонспор. На голи Відмера та Штокера турки не відповіли нічим. Хетафе та Краснодар в очній зустрічі розігрували другу путівку в плей-офф. Росіяни зберігали інтригу до 76-й хвилини, тримаючи рахунок 0:0, однак потім Хетафе відвантажив їм три голи, до того ж – всі красиві. Представник Прімери розгромом вибив з турніру Краснодар і спокійно вийшов у 1/16 фіналу.