toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Росія – Єгипет – 3:1 – відео голів і огляд матчу

19 червня 22:55 4831 Читать на русском
Росія – Єгипет – 3:1 – відео голів і огляд матчу
Росія – Єгипет – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Збірна Росії у матчі 2-го туру групи А здолала збірну Єгипту та забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Збірна Росії не помітила спротиву єгиптян у матчі другого туру групи А на ЧС-2018. Лише після трьох забитих м'ячів підопічні Черчесова дозволили собі розслабитися та пропустили м'яч престижу від Салаха.

ЧС-2018: Росія перемогла Єгипет та достроково вийшла в 1/8 фіналу

На старті другої половини гри забили росіяни. Зобнін прострілив до штрафного майданчика єгиптян, а Фатхі в боротьбі з Дзюбою зрізав м'яч у власні ворота.

На 59-й хвилині Фернандес класно пасом знайшов у карній зоні Черишева, а той в один дотик відправив м'яч у ворота збірної Єгипту.

А ще за 3 хвилини Артем Дзюба обіграв оборонців і поклав м'яч у нижній кут воріт Ель-Шенаві.

Скоротили розрив у рахунку єгиптяни на 73-й хвилині. Салах сам заробив пенальті, а потім і влучно пробив із позначки. Щоправда, не обійшлося без допомоги VAR.

*Відео видалене на прохання правовласника

ЧС-2018 2 тур

Росія - Єгипет: Вівторок 19 червня 2018

Росія
Матч завершено
3 : 1
Єгипет
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія Росія Відеоновини Єгипет Єгипет Росія - Єгипет
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
44
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук