Росія – Єгипет – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Збірна Росії у матчі 2-го туру групи А здолала збірну Єгипту та забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Збірна Росії не помітила спротиву єгиптян у матчі другого туру групи А на ЧС-2018. Лише після трьох забитих м'ячів підопічні Черчесова дозволили собі розслабитися та пропустили м'яч престижу від Салаха.

ЧС-2018: Росія перемогла Єгипет та достроково вийшла в 1/8 фіналу

На старті другої половини гри забили росіяни. Зобнін прострілив до штрафного майданчика єгиптян, а Фатхі в боротьбі з Дзюбою зрізав м'яч у власні ворота.

На 59-й хвилині Фернандес класно пасом знайшов у карній зоні Черишева, а той в один дотик відправив м'яч у ворота збірної Єгипту.

А ще за 3 хвилини Артем Дзюба обіграв оборонців і поклав м'яч у нижній кут воріт Ель-Шенаві.

Скоротили розрив у рахунку єгиптяни на 73-й хвилині. Салах сам заробив пенальті, а потім і влучно пробив із позначки. Щоправда, не обійшлося без допомоги VAR.

*Відео видалене на прохання правовласника