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Росія – Єгипет: Черишев визнаний найкращим гравцем матчу

19 червня 23:57 298 Читать на русском
Росія – Єгипет: Черишев визнаний найкращим гравцем матчу
Денис Черишев / Фото: ТАСС

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев був визнаний найкращим гравцем матчу групового етапу ЧС-2018 проти Єгипту.

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев названий найкращим гравцем матчу другого туру групового етапу ЧС-2018 з командою Єгипту, повідомляє прес-служба ФІФА.

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Черишев визнаний гравцем матчу на ЧС-2018 вдруге поспіль. Він також став найкращим у грі з Саудівською Аравією, в якій оформив дубль. Росіянин ділить звання найкращого бомбардира турніру з португальцем Кріштіану Роналду. На рахунку обох футболістів по три голи.

ЧС-2018 2 тур

Росія - Єгипет: Вівторок 19 червня 2018

Росія
Матч завершено
3 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Єгипет Денис Черишев Денис Черишев
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