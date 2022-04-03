Поєдинок між Борусією М та Майнцом в рамках 28-го туру Бундесліги не змогли додивитись російські телеглядачі.

Матчі чемпіонату Німеччини стали дуже "небезпечними" для російських уболівальників. Вчорашня історія з поєдинком дортмундської Борусії та РБ Лейпциг повторилась – трансляція матчу Борусія М – Майнц завершилась вже на 9 хвилині.

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Спочатку Матч ТВ дуже незграбно намагався приховати напис "Stop war" на синьо-жовтому фоні – замість гри почали показувати трибуни. А коли у кадрі майнула вболівальниця, яка притримувала прапор України, пролунали вже звичні слова: "Любі друзі, ми часто кажемо, що спорт поза політикою, проте у Німеччині вважають інакше. Через це наша трансляція буде завершена".

Додамо, що росіяни саме себе позбавляють якісного футболу після того як АПЛ та Ліга 1 відмовились від трансляцій матчів своїх чемпіонатів на території країни-окупанта.

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