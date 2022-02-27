Чехія також відмовилася грати з представниками країни-окупанта у плей-офф відбору ЧС, інформує офіційний сайт Футбольної асоціації.

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Раніше це зробили Польща та Швеція. Європейські збірні не готові ступати на одне поле з росіянами навіть під загрозою технічної поразки. Залишається сподіватися на здоровий глузд ФІФА і виключення Росії з міжнародних змагань.

Нагадаємо, півфінали та фінал європейського плей-офф відбору ЧС заплановані на кінець березня. Росіяни мали приймати Польщу, а в паралельній зустрічі Чехія гостювати у шведів.

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