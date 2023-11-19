– Чув історію, як українським гравцям після Євро-92 пропонували виступати за збірну Росії, відмовились тільки ви та Олег Кузнецов. Розкажіть, як все було?

– Ми розпочинали відбірковий цикл як збірна СРСР, а на чемпіонат Європи поїхали вже як СНД. Після турніру мені зателефонував Колосков (тодішній очільник Російського футбольного союзу) з Москви.

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Він сказав, що я буду капітаном збірної Росії, мені пропонували хороші гроші, квартиру і не тільки. Але для мене є тільки одна рідна країна – Україна.

Я не став навіть розмовляти, а тільки розсміявся у відповідь. Колосков каже: "Я знав, що ти відмовишся, але я повинен був запропонувати". Я дуже пишаюся тим, що зіграв два матчі за збірну України, – зізнався Михайличенко в інтерв'ю Українському футболу.

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