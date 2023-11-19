– Слышал историю, как украинским игрокам после Евро-92 предлагали выступать за сборную России, отказались только вы и Олег Кузнецов. Расскажите как все было?

– Мы начинали отборочный цикл как сборная СССР, а на чемпионат Европы поехали уже как СНГ. После турнира мне позвонил Колосков (тогдашний глава Российского футбольного союза) из Москвы.

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Он сказал, что я буду капитаном сборной России, мне предлагали хорошие деньги, квартиру и не только. Но для меня есть только одна родная страна – Украина.

Я не стал даже разговаривать, а только рассмеялся в ответ. Колосков говорит: "Я знал, что ты откажешься, но я должен был предложить". Я очень горжусь тем, что сыграл два матча за сборную Украины, – признался Михайличенко в интервью Українському футболу.

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