Россия пыталась переманить звезду сборной Украины: "Сказали, что буду капитаном"
Бывший игрок и тренер Динамо Алексей Михайличенко вспомнил попытки россиян воровать чужих звезд после развала СССР.
– Слышал историю, как украинским игрокам после Евро-92 предлагали выступать за сборную России, отказались только вы и Олег Кузнецов. Расскажите как все было?
– Мы начинали отборочный цикл как сборная СССР, а на чемпионат Европы поехали уже как СНГ. После турнира мне позвонил Колосков (тогдашний глава Российского футбольного союза) из Москвы.
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Он сказал, что я буду капитаном сборной России, мне предлагали хорошие деньги, квартиру и не только. Но для меня есть только одна родная страна – Украина.
Я не стал даже разговаривать, а только рассмеялся в ответ. Колосков говорит: "Я знал, что ты откажешься, но я должен был предложить". Я очень горжусь тем, что сыграл два матча за сборную Украины, – признался Михайличенко в интервью Українському футболу.
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