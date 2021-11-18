"Мені хотілося б відзначити головного тренера Петракова та його гнучкість. Змінити звичну схему на нову у матчах із Болгарією та Боснією – дорогого коштує. Петраков підлаштувався під суперника з огляду на наші можливості. Це був дуже сильний хід. Я не перебільшую і не применшую. Якщо у плей-офф нам випаде Італія чи Португалія, там буде зовсім інша гра.

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У тренера є певна ідея та бачення футболу, яке він проповідував упродовж 15 років. І потім ти маєш ламати себе психологічно та ментально – перебудовуватися, чи вірити у свою ідею. Це дуже складна проблема.

Зараз у Карпіна в Росії ментальна проблема у збірній. Він бачить свій футбол, а гравці не можуть зробити п'ять передач та контролювати гру. І він думає, чи продовжувати гнути свою лінію, чи ні, адже гравці не можуть грати у його футбол. А наші футболісти, на відміну від росіян, вміють грати у футбол на м'ячі. Карпін сам казав: "Як таке може бути? Хороші футболісти і бояться грати у футбол?" А наші не бояться! У цьому наша відмінність від збірної Росії.

Я чекаю та вірю, що ми вийдемо на чемпіонат світу. Багато залежатиме від того, хто нам випаде у першій грі. Мені подобається, що в збірній України є хороша конкуренція та кілька футболістів на одну позицію", – цитує Дірявку Fanday.

Нагадаємо, збірні України і Росії зіграють у плей-офф кваліфікації ЧС-2022, жеребкування півфіналів якого відбудеться 26 листопада. Щоправда, команди між собою точно не зустрінуться, адже УЄФА продовжує розводити українців та росіян через бойові дії на Донбасі.

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