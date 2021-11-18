"Мне хотелось бы отметить главного тренера Петракова и его гибкость. Изменить привычную схему на новую в матчах с Болгарией и Боснией – дорогого стоит. Петраков подстроился под соперника, учитывая наши возможности. Это был очень сильный ход. Я не преувеличиваю и не преуменьшаю. Если в плей-офф нам представится Италия или Португалия, там будет совсем другая игра.

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У тренера есть определенная идея и видение футбола, которое он проповедовал на протяжении 15 лет. И потом ты должен ломать себя психологически и ментально – перестраиваться или верить в свою идею. Это очень сложная проблема.

Сейчас у Карпина в России ментальная проблема в сборной. Он видит свой футбол, а игроки не могут сделать пять передач и контролировать игру. И он думает, продолжать ли гнуть свою линию или нет, ведь игроки не могут играть в его футбол. А наши футболисты в отличие от россиян, умеют играть в футбол на мяче. Карпин сам говорил: "Как такое может быть? Хорошие футболисты и боятся играть в футбол?" А наши не боятся! В этом наше отличие от сборной России.

Я жду и верю, что мы выйдем на чемпионат мира. Многое будет зависеть от того, кто нам выпадет в первой игре. Мне нравится, что у сборной Украины есть хорошая конкуренция и несколько футболистов на одну позицию", – цитирует Дирявку Fanday.

Напомним, сборные Украины и России сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2022, жеребьевка полуфиналов которого состоится 26 ноября. Правда, команды между собой точно не встретятся, ведь УЕФА продолжает разводить украинцев и россиян из-за боевых действий на Донбассе.

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