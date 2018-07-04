Росія – Хорватія: матч обслуговуватиме Сандро Річчі

Стала відома бригада арбітрів на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Росія – Хорватія.

Росія та Хорватія боротимуться за путівку у півфінал чемпіонату світу-2018.

Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Головним арбітром матчу буде бразилець Сандро Річчі, повідомляє офіційний Twitter ФІФА.

На лініях йому асистуватимуть співвітчизники Емерсон де Карвалью і Марсело ван Гассе. 4-м арбітром буде замбієць Джанні Сіказу.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Росія – Хорватія відбудеться у суботу, 7 липня. Початок матчу – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.