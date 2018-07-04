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Россия – Хорватия: матч будет обслуживать Сандро Риччи

23:20 7 Читати українською
Россия – Хорватия: матч будет обслуживать Сандро Риччи
Сандро Річчи / Фото: ФИФА

Стала известна бригада арбитров на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия.

Россия и Хорватия будут бороться за путевку в полуфинал чемпионата мира-2018.

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Главным арбитром матча будет бразилец Сандро Риччи, сообщает официальный Twitter ФИФА.

На линиях ему будут ассистировать соотечественники Эмерсон де Карвалью и Марсело ван Гассе. 4-м арбитром будет замбиец Джанни Сиказу.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля. Начало матча Ц в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
до матча
2
дн
:
21
час
:
47
мин
Хорватия
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ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Россия Россия Сандро Риччи Сандро Риччи Россия - Хорватия
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