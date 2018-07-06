Росія – Хорватія: депутат анексованого Криму подарує квартиру в Севастополі гравцю Росії, який заб'є переможний гол

Депутат ради анексованого Криму Євген Кабанов напередодні матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія дав доволі щедру обіцянку. Забудовник за сумісництвом готовий подарувати квартиру гравцю збірної Росії, який стане автором переможного гола.

Росія та Хорватія в заключному поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 визначать останнього півфіналіста турніру. Матч відбудеться 7 липня о 21:00 у Сочі.

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Депутат кримського парламенту та один із забудовників анексованого Криму Євген Кабанов готовий виділити квартиру в новобудові Севастополя гравцю Росії, який заб'є переможний гол у матчі. Про це Кабанов написав на своїй сторінці у Facebook.

До слова, букмекери фаворитом поєдинку вважають команду Хорватії.

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