Россия – Хорватия: депутат аннексированного Крыма подарит квартиру в Севастополе игроку России-автору победного гола

Депутат совета аннексированного Крыма Евгений Кабанов накануне матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия дал довольно щедрое обещание. Застройщик по совместительству готов подарить квартиру игроку сборной России, который станет автором победного гола.

Россия и Хорватия в заключительном поединке 1/4 финала ЧМ-2018 определят последнего полуфиналиста турнира. Матч состоится 7 июля в 21:00 в Сочи.

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Депутат крымского парламента и один из застройщиков аннексированного Крыма Евгений Кабанов готов выделить квартиру в новостройке Севастополя игроку России, который забьет победный гол в матче. Об этом Кабанов написал на своей странице в Facebook.

К слову, букмекеры фаворитом поединка считают команду Хорватии.

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