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Россия – Хорватия: депутат аннексированного Крыма подарит квартиру в Севастополе игроку России-автору победного гола

15:43 37 Читати українською
Россия – Хорватия: депутат аннексированного Крыма подарит квартиру в Севастополе игроку России-автору победного гола
Сборная России / фото: Твиттер сборной России

Депутат совета аннексированного Крыма Евгений Кабанов накануне матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия дал довольно щедрое обещание. Застройщик по совместительству готов подарить квартиру игроку сборной России, который станет автором победного гола.

Россия и Хорватия в заключительном поединке 1/4 финала ЧМ-2018 определят последнего полуфиналиста турнира. Матч состоится 7 июля в 21:00 в Сочи.

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Депутат крымского парламента и один из застройщиков аннексированного Крыма Евгений Кабанов готов выделить квартиру в новостройке Севастополя игроку России, который забьет победный гол в матче. Об этом Кабанов написал на своей странице в Facebook.

К слову, букмекеры фаворитом поединка считают команду Хорватии.

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ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
до матча
1
дн
:
4
час
:
44
мин
Хорватия
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