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Росія – Хорватія: Черишев наздогнав Роналду та Лукаку в гонці бомбардирів ЧС-2018

23:08 920 Читать на русском
Росія – Хорватія: Черишев наздогнав Роналду та Лукаку в гонці бомбардирів ЧС-2018
Денис Черишев (справа) / фото: Твіттер збірної Росії

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев забив гол у ворота Хорватії у поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018. Це вже 4-й гол росіянина на турнірі.

Гол у ворота Хорватії в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 став для Дениса Черишева вже 4-м на Мундіалі. За цим показником 27-річний хавбек наздогнав Ромелу Лукаку та Кріштіану Роналду.

Росія – Хорватія – відео голів

Раніше Черишев оформив дубль у поєдинку 1 туру проти Саудівської Аравії, а також забив у ворота Єгипту в матчі 2 туру. Цікаво, що в пасиві Черишева ще й автогол у матчі проти Уругваю.

Нагадаємо, лідером у гонці бомбардирів наразі є Харрі Кейн, в активі якого 6 голів. Кейн та Лукаку продовжують виступи на Кубку світу, в той час як Роналду вже припинив боротьбу.

Росія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Джерело: Футбол 24
ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія

live 114'
1 : 2
( осн. час 1 : 1 )
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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ЧС 2018 Росія - Хорватія Денис Черишев Денис Черишев Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Росія Росія
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