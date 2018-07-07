Росія – Хорватія: Черишев наздогнав Роналду та Лукаку в гонці бомбардирів ЧС-2018

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев забив гол у ворота Хорватії у поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018. Це вже 4-й гол росіянина на турнірі.

Гол у ворота Хорватії в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 став для Дениса Черишева вже 4-м на Мундіалі. За цим показником 27-річний хавбек наздогнав Ромелу Лукаку та Кріштіану Роналду.

Росія – Хорватія – відео голів

Раніше Черишев оформив дубль у поєдинку 1 туру проти Саудівської Аравії, а також забив у ворота Єгипту в матчі 2 туру. Цікаво, що в пасиві Черишева ще й автогол у матчі проти Уругваю.

Нагадаємо, лідером у гонці бомбардирів наразі є Харрі Кейн, в активі якого 6 голів. Кейн та Лукаку продовжують виступи на Кубку світу, в той час як Роналду вже припинив боротьбу.

Росія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018