Росія – Хорватія: стартові склади на чвертьфінальний матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади команд на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу між Росією та Хорватією.

Матч та онлайн-трансляція Росія – Хорватія розпочнуться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями в матчі на сайті "Футбол 24".

Росія – Хорватія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Росія: Акінфєєв (к) – Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Кудряшов – Зобнін, Самєдов, Кузяєв – Черишев, Головін, Дзюба

Хорватія: Субашич – Врсалько, Ловрен, Віда, Стрініч – Ракітіч, Модріч (к), Перішіч – Ребіч, Крамаріч, Манджукіч

Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018