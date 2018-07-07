Росія – Хорватія: стартові склади на чвертьфінальний матч ЧС-2018

ЧС 2018 — 18:52 1819
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Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у півфінал ЧС-2018
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Ярмоленко пройде медогляд у Вест Хемі, трансфер можуть оформити вже завтраНімеччина — 18:03 1500
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Найкращі фото вболівальниць 20-го дня ЧС-2018: дівчина Погба, дружини Дешама і Грізманна, сльози чарівних бразилійокЧС 2018 — 17:50 1348
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Зозуля узгодив новий контракт з АльбасетеІспанія — 17:44 1053
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Трансфер Роналду в Ювентус затягується через Переса – стало відомо, коли португалець прибуде в ТуринІспанія — 17:02 1183
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