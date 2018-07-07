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Росія – Хорватія: стартові склади на чвертьфінальний матч ЧС-2018

19:52 32 Читать на русском
Росія – Хорватія: стартові склади на чвертьфінальний матч ЧС-2018
Росія – Хорватія: стартові склади на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади команд на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу між Росією та Хорватією.

Матч та онлайн-трансляція Росія – Хорватія розпочнуться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями в матчі на сайті "Футбол 24".

Росія – Хорватія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Росія: Акінфєєв (к) – Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Кудряшов – Зобнін, Самєдов, Кузяєв – Черишев, Головін, Дзюба

Хорватія: Субашич – Врсалько, Ловрен, Віда, Стрініч – Ракітіч, Модріч (к), Перішіч – Ребіч, Крамаріч, Манджукіч

Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
до матчу
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год
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4
хв
Хорватія
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Теги
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