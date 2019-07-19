Рондон приєднався до Бенітеса в Китаї

Далянь Іфань офіційно підписав нападника Вест Бромвіча Саломона Рондона.

Саломон Рондон остаточно покинув Вест Бромвіч та став гравцем китайського Далянь Іфань. Контракт венесуельського форварда розрахований на 3 роки, інформує офіційний сайт китайського клубу.

Бенітес розкритикував керівництво Ньюкасла, порівнявши з функціонерами Далянь Іфан

За неофіційними даними, Вест Бромвіч, який виступає в Чемпіоншипі, отримав за трансфер трохи більше 18 млн євро. У Китаї Рондон возз'єднається з Рафаелем Бенітесом, під керівництвом якого в сезоні 2018/19 виступав на правах оренди за Ньюкасл.

Венесуелець перейшов у Вест Бромвіч у 2015 році. З того часу зіграв 120 матчів, у яких забив 28 голів.

Ще один спадкоємець Клоппа, тутешні хлопці та повернення Другого міста: коротко про новачків АПЛ сезону 2019/20