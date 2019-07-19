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Рондон присоединился к Бенитесу в Китае

13:00 12 Читати українською
Рондон присоединился к Бенитесу в Китае
Саломон Рондон и Рафаэль Бенитес / ФК Ньюкасл

Далянь Ифань официально подписал нападающего Вест Бромвича Саломона Рондона.

Саломон Рондон окончательно покинул Вест Бромвич и стал игроком китайского Далянь Ифань. Контракт венесуэльского форварда рассчитан на 3 года, информирует официальный сайт китайского клуба.

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По неофициальным данным, Вест Бромвич, который выступает в Чемпионшипе, получил за трансфер чуть более 18 млн евро. В Китае Рондон воссоединится с Рафаэлем Бенитесом, под руководством которого в сезоне 2018/19 выступал на правах аренды за Ньюкасл.

Венесуэлец перешел в Вест Бромвич в 2015 году. С тех пор сыграл 120 матчей, в которых забил 28 голов.

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