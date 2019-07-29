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Роналду зустрівся з Пересом на нагородженні від Marca – португалець отримав приз "Легенда"

21:12 554 Читать на русском
Роналду зустрівся з Пересом на нагородженні від Marca – португалець отримав приз "Легенда"
Кріштіану Роналду / Фото Marca

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду повернувся в Іспанію.

В Іспанії відбулось традиційне нагородження найкращих спортсменів за версією авторитетного видання Marca.

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Кріштіану Роналду отримав приз "Легенда". Раніше цієї нагороди удостоювались Ліонель Мессі, Дієго Марадона, Майкл Фелпс, Міхаель Шумахер, а також Майкл Джордан.

Варто відзначити, що на церемонії був присутній президент Реала Флорентіно Перес, який тепло зустрів колишню зірку мадридського клубу. Нагадаємо, за чутками ЗМІ, однією з причин переходу Кріштіану в Ювентус був конфлікт з функціонером "вершкових".

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Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Головне Італія Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентіно Перес
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