Роналду зустрівся з Пересом на нагородженні від Marca – португалець отримав приз "Легенда"

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду повернувся в Іспанію.

В Іспанії відбулось традиційне нагородження найкращих спортсменів за версією авторитетного видання Marca.

Ювентус може отримати проблеми з керівництвом чемпіонату Кореї – все через Роналду

Кріштіану Роналду отримав приз "Легенда". Раніше цієї нагороди удостоювались Ліонель Мессі, Дієго Марадона, Майкл Фелпс, Міхаель Шумахер, а також Майкл Джордан.

Варто відзначити, що на церемонії був присутній президент Реала Флорентіно Перес, який тепло зустрів колишню зірку мадридського клубу. Нагадаємо, за чутками ЗМІ, однією з причин переходу Кріштіану в Ювентус був конфлікт з функціонером "вершкових".

Шевченко поступається лише Роналду, а Зінченко підкорює Гвардіолу: українці, які найкрутіше "вистрілювали" за кордоном