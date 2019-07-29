Роналду встретился с Пересом на награждении от Marca – португалец получил приз "Легенда"

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду вернулся в Испанию.

В Испании состоялось традиционное награждение лучших спортсменов по версии авторитетного издания Marca.

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Криштиану Роналду получил приз "Легенда". Ранее этой награды удостаивались Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, а также Майкл Джордан.

Стоит отметить, что на церемонии присутствовал президент Реала Флорентино Перес, который тепло встретил бывшую звезду мадридского клуба. Напомним, по слухам СМИ, одной из причин перехода Криштиану в Ювентус был конфликт с функционером "сливочных".

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