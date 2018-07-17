Роналду зустрівся на базі Ювентуса з новими одноклубниками

Новоспечений нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду відвідав тренувальну базу клубу.

Після офіційної презентації Кріштіану Роналду гравцем Ювентуса, португалець вирушив на тренувальну базу клубу.

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Під час ознайомлення з інфраструктурою клубу, Роналду зустрівся наставником "старої синьйори" Массіміліано Аллегрі, партнером по команді Міралемом П'янічем, та іншими представниками команди.

Нагадаємо, перехід Роналду з Реала обійшовся Ювентусу близько 105 млн євро. Португалець підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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