Роналду снова дерзко выбросил повязку капитана сборной – прошлый скандал имел трогательное завершение
17:00 - Читати українською
Криштиану Роналду срывает злость за неудачные результаты на амуниции.
завершено
88’ Альваро Мората
Поражение от Испании и прощание с плей-офф Лиги наций огорчили 37-летнего форварда. Он долго сидел на газоне и чуть не заплакал от разочарования.
Затем по дороге в подтрибунку Роналду швырнул на газон свою капитанскую повязку.
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