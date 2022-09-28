Поражение от Испании и прощание с плей-офф Лиги наций огорчили 37-летнего форварда. Он долго сидел на газоне и чуть не заплакал от разочарования.

Затем по дороге в подтрибунку Роналду швырнул на газон свою капитанскую повязку.

Ronaldo seen disrespecting his country and his team mates by throwing the captain's arm band.pic.twitter.com/aUnU4r7N9W — Kodie (@chiikodiie) September 27, 2022 Это не первое такое проявление эмоций – предыдущее было в марте прошлого года, когда Португалия расписала ничью 2:2 с сербами, а судьи на последних секундах "проспали" чистый гол Криша. Тогда Роналду изрядно досталось за бросание повязки. Фанаты сборной Португалии обвинили звезду в неуважении к команде и ее символам.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021 Конец истории получился трогательным. Повязку подобрал сербский пожарный и пожертвовал на благотворительный аукцион. "Подарок" Роналду продали за 64 тысяч евро, которые затем передали для лечения 6-месячного мальчика.

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