Шляхи Кріштіану Роналду і Реала перетинаються доволі часто, хоча нападник вже давно не виступає за клуб.

Зараз мадридська команда перебуває у Саудівській Аравії, яка другий рік поспіль приймає Суперкубок Іспанії. Нещодавно сюди перебрався і Роналду, підписавши контракт з Аль-Насром.

Роналду продав один зі своїх "Золотих м'ячів" – відома ціна і новий власник

Португалець не оминув такої зручної нагоди побачитися з Карло Анчелотті і колишніми партнерами. Кріш перед фіналом Суперкубка Іспанії, у якому "вершкові" зіграють з Барселоною, відвідав тренування Реала, який займається якраз на базі Аль-Насра. Окрім Роналду, на теплій зустрічі також був присутній легенда "вершкових" Роберто Карлос.

Нагадаємо, у грудні була обернена ситуація, коли португалець у статусі вільного агента кілька днів тренувався на базі Реала. Роналду нібито сподівався на запрошення колишнього клубу, однак президент мадридців Флорентіно Перес не піддався сентиментам.

Реал вийшов у фінал Суперкубка Іспанії, перегравши Валенсію у серії пенальті – Куртуа дав майстер-клас для Луніна