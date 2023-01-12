Нападник Аль-Насра віддав на аукціон свій другий "Золотий м'яч", який він завоював у 2013 році, інформує AS.

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Торги виграв ізраїльський бізнесмен Ідан Офер зі ставкою 645 тисяч доларів. Енергетичний магнат не вперше інвестує серйозні кошти у футбол. У 2017-му Офер придбав 32% акцій мадридського Атлетіко, а пізніше став мажоритарним акціонером португальського Фамалікана.

Усі виручені кошти Роналду передасть фонду "Загадай бажання", який допомагає дітям з важкими захворюваннями. Кріш давно зробив собі копію "Золотого м'яча-2013", а оригінал останніми роками виставлявся у його музеї на Мадейрі. Загалом у 37-річного португальця є 5 таких нагород – одна з МЮ (2008) і 4 з Реалом (2013, 2014, 2016 та 2017).

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