Валенсія в рамках півфінального поєдинку Суперкубка Іспанії 2022/23 дала бій мадридському Реалу, але поразки уникнути не змогла. Звіт читайте на "Футбол 24".

Саудівські гроші смачно пахнуть, тож черговий розіграш Суперкубка Іспанії знову пройшов у Ер-Ріяді. На міжнародному стадіоні імені Короля Фахда за право зіграти в фіналі турніру боролися Реал та Валенсія. Карло Анчелотті не став нічого вигадувати, знову проігнорувавши Луніна у важливому кубковому матчі – в основі вийшов Куртуа.

Взагалі, у старті мадридців із головних зірок не знайшлося місця тільки Модрічу, Менді та Менді, замість яких з'явились Камавінга, Васкес і Начо. "Вершкові" не збиралися бити байдики, видавши доволі потужний старт зустрічі.

В перші 15 хвилин команда змарнувала дві гольові нагоди. На 10-й Родріго отримав проникний пас від Вальверде, втік від двох захисників і пробив повз ближній кут, а на 14-й Бензема пройшов трьох опонентів у штрафному й бахнув повз дальній. На 15-й же з дистанції непогано стріляв Вальверде (повз ліву "шістку").

Навіть у цей період Валенсія намагалася огризатись у контратаках, яким не вистачало лише якісного завершення. В середині ж першого тайму "кажани" заграли значно цікавіше – як без м'яча, так і з ним. Підопічні Дженнаро Гаттузо раз за разом вигравали єдиноборства й почали плести комбінації на чужій третині поля, змарнувавши кілька гольових нагод!

Так, на 19-й хвилині Кавані замкнув подачу Гайя, змусивши Куртуа виконувати сейв. На 20-й же Ліно прийняв м'яч біля чужого карного майданчика й скинув м'яч на лінію під удар Едінсону – той пробив у захисника, однак сфера відлетіла на правий край точно на ногу Лато. Тоні опинився прямо перед Куртуа й впав при спробі його обіграти, але пенальті там і не пахло.

Lato penalti pic.twitter.com/4VD7vMZq7J — Michelmaikkel VIGO ⸸⛧⸸ ॐ (@Michelmaikkel) January 11, 2023

Ще одна атака завершилась кутовим, після розіграшу якого Алмейда пробивав метрів з 20-ти – над поперечкою! Реал же майже нічим не відповідав, за виключенням епізоду з ривком Вінісіуса на 30-й хвилині. Жуніор завдяки ефектному переступу при прийомі втік від Корейя й влетів на лівий край карного майданчика, однак його удар в ближній кут виявився неточним.

В останній третині першого тайму гра вирівнялась. Валенсія виглядала дещо активніше, однак із загостренням виникали проблеми.

"Вершкові" теж не вражали, однак перевага в класі далася взнаки на 38-й хвилині. Мілітао виконав фантастичну передачу з глибини на хід Бензема, а Карім відірвався від Кюмерта й впав у карному майданчика після його невдалого підкату – пенальті! Сам француз його і реалізував. 1:0!

Валенсія ледь не відігралась у компенсований час завдяки ефектному розіграшу стандарту, в завершенні якого Кавані бив метрів з восьми. Куртуа врятував, хоча там все одно був офсайд. У підсумку, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Реала.

У роздягальні мадридцям довелося зняти з пробігу Камавінгу. Едуардо отримав пошкодження, поступившись місцем на полі Модрічу. Можливо, саме це допомогло левантійцям швидко відігратись, адже в першому таймі Камавінга випалював центральну зону, не гребуючи дрібними фолами навіть після отримання жовтої картки.

"Кажани" відігралась не просто швидко, а супершвидко – всього за 30 секунд по перерві. Лато отримав передачу на правий фланг і вирізав звидти шикарну подачу на лівий кут воротарського. Ліно ж вирвався з-за спини Васкеса й замкнув у дотик. 1:1!

Розлючений Реал відповів аж двома небезпечними моментами. Так, на 51-й хвилині Бензема обігрався з Родріго на лівому краю штрафного й пробив у ближній кут (Мамардішвілі парирував), а Начо після цього замкнув навіс з корнера – трохи неточно! Втім, на цьому тиск "вершкових" і обмежився. Ще до 60-х хвилин гра вирівнялась.

В середині другого тайму "вершковим" не пощастило залишитись без двох захисників – через травми довелося замінити Васкеса й Мілітао (на поле вийшли Карвахаль та Менді). Глядачам теж не пощастило, адже моментів після 52-ї хвилини взагалі не виникало. На полі було настільки нудно, що автор цього звіту 30 хвилин гортав твіттер у пошуку смішних мемів. Глянувши на текстову трансляцію, я зрозумів, що нічого не пропустив.

Аж на 5-й компенсованій хвилині вболівальники у Ер-Ріяді побачили гострий момент. І який! Бензема прийняв передачу від свіжого Асенсіо й покотив на правий край штрафного. М'яч відскочив на Вінісіуса, і той вистрілив з близької відстані – Мамардішвілі парирував!

Здавалося, що овертайми стануть ще більш нудними, однак команди ніби-то боялися серії пенальті. За 30 додаткових хвилин Реал і Валенсія провели низку дуже хороших атак, дивом не вирвавши перемогу. Мадридці, звісно ж, були ближчими до неї.

Так, на 92-й Вінісіус прийняв відскок і бахнув метрів з 20-ти під праву стійку – Мамардішвілі витягнувся й відбив цей удар! На 105-й грузин витягнув дальній постріл Крооса в лівий нижній, а на 106-й вже і він врятувати не міг. На щастя, Начо з-за меж штрафного закрутив м'яч повз дальню дев'ятку.

Валенсія ж огризнулась небезпечним вриванням Франа Переса у карний майданчик – втім, замість вирішального пострілу хавбек затягнув із рішенням, втративши м'яч. На 110-й він зіграв набагато краще, відкрившись на лівому краю карного майданчика й бахнувши у ближній кут, але Куртуа парирував. Зрештою, свисток Алехандро Ернандеса Ернандеса дав сигнал про серію пенальті.

Мадридці реалізували усі свої удари, а от "кажани" двічі помилились. Кюмерт, який привіз пенальті, запустив м'яч над воротами, а потіріл Гайя по центру парирував Куртуа. Таким чином, Реал вийшов у фінал Суперкубка Іспанії!