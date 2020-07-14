Роналду загрожує покарання через бездумну витівку власного сина – інцидент розслідує поліція

Поліція португальської Мадейри почала розслідування щодо інциденту за участю сина форварда туринського Ювентуса.

Кілька днів тому в мережі з'явилося відео, де десятирічний Кріштіану Роналду-молодший самостійно катається на гідроциклі. Відеоролик з'явився в соцмережах Елми, сестри капітана збірної Португалії, проте незабаром був видалений.

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Португальська преса стверджує, що відео було зняте в суботу, 11 липня, в Паул-ду-Мар на півдні Мадейри, де Кріштіану Роналду-молодший відпочивав з родичами. Начальник морської поліції Мадейри Геррейро Кардосо 13 липня в інтерв'ю португальській газеті Expresso заявив, що за даним епізодом проводиться розслідування. Поліція намагається встановити, кому належав водний мотоцикл.

Не виключено, що Кріштіану Роналду доведеться заплатити штраф, оскільки для управління гідроциклом необхідна ліцензія шкіпера, яку можуть отримати тільки дорослі. Згідно з португальським законодавством, розмір штрафу за катання на гідроциклі без відповідної ліцензії може досягати 3 тисяч євро.

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