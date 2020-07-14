Роналду грозит наказание за бездумную выходку собственного сына – инцидент расследует полиция

Полиция португальской Мадейры начала расследование инцидента с участием сына форварда туринского Ювентуса.

Несколько дней назад в сети появилось видео, где десятилетний Криштиану Роналду-младший самостоятельно катается на гидроцикле. Видеоролик появился в соцсетях Елмы, сестры капитана сборной Португалии, однако вскоре был удален.

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Португальская пресса утверждает, что видео было снято в субботу, 11 июля, в Паул-ду-Мар на юге Мадейры, где Криштиану Роналду-младший отдыхал с родственниками. Начальник морской полиции Мадейры Геррейро Кардосо 13 июля в интервью португальской газете Expresso заявил, что по данному эпизоду проводится расследование. Полиция пытается установить, кому принадлежал водный мотоцикл.

Не исключено, что Криштиану Роналду придется заплатить штраф, поскольку для управления гидроциклом нужна лицензия шкипера, которую могут получить только взрослые. Согласно португальским законам, размер штрафа за катание на гидроцикле без соответствующей лицензии может достигать 3 тысяч евро.

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