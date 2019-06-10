Роналду забив три найкрасивіших голи фіналу чотирьох Ліги націй

Прес-служба УЄФА підбила підсумки голосування, в рамках якого технічні спостерігачі організації вибирали найкрасивіший гол фінального турніру Ліги націй.

Переможцем був визнаний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду, який зробив хет-трик у півфінальному матчі з національною командою Швейцарії (3:1).

Роналду, Де Лігт, Депай та інші: символічна збірна фіналу чотирьох Ліги націй

Цікаво, що всі його три голи посіли місця в першій трійці найкрасивіших голів турніру.

На четвертому рядку розташувався захисник збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт, який у півфіналі вразив ворота збірної Англії (3:1).

Португалія – Нідерланди: Роналду здобув ювілейний трофей у своїй кар'єрі