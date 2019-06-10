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Португалія – Нідерланди: Роналду здобув ювілейний трофей у своїй кар'єрі

06:00 381 Читать на русском
Португалія – Нідерланди: Роналду здобув ювілейний трофей у своїй кар'єрі
Кріштіану Роналду / Фото UEFA

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду поповнив свою колекцію черговим трофеєм.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

Національна команда Португалії мінімально обіграла Нідерланди (1:0) та стала володарем першого кубка Ліги націй.

Португалія – Нідерланди: Роналду увірвався в топ-5 гравців Європи за кількістю матчів у футболці національної команди

Для зіркового форварда Ювентуса Кріштіану Роналду цей трофей став 30-м у кар'єрі, повідомляє ESPN.

10 трофеїв Кріштіану виграв з Манчестер Юнайтед. З Реалом він перемагав у 16 турнірах. Також по 2 трофеї нападник виграв у складі збірної Португалії і Ювентуса.

Португалія виграла Лігу націй, здобувши впевнену перемогу над Нідерландами у фіналі

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Рекорди Ліга націй Португалія - Нідерланди
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