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Роналду забил три самых красивых гола финала четырех Лиги наций

18:48 23 Читати українською
Роналду забил три самых красивых гола финала четырех Лиги наций
Криштиану Роналду / Getty images

Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования, в рамках которого технические наблюдатели организации выбирали самый красивый гол финального турнира Лиги наций.

Победителем был признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, сделавший хет-трик в полуфинальном матче с национальной командой Швейцарии (3:1).

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Интересно, что все его три гола заняли места в первой тройке самых красивых голов турнира.

На четвертой строчке расположился защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт, который в полуфинале поразил ворота сборной Англии (3:1).

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