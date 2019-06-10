Роналду забил три самых красивых гола финала четырех Лиги наций

Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования, в рамках которого технические наблюдатели организации выбирали самый красивый гол финального турнира Лиги наций.

Победителем был признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, сделавший хет-трик в полуфинальном матче с национальной командой Швейцарии (3:1).

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Интересно, что все его три гола заняли места в первой тройке самых красивых голов турнира.

На четвертой строчке расположился защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт, который в полуфинале поразил ворота сборной Англии (3:1).

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