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Роналду забив 5000-й гол Ювентуса в історії

06:30 0 Читать на русском
Роналду забив 5000-й гол Ювентуса в історії
Кріштіану Роналду / Фото Reuters

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду забив ювілейний гол італійської команди в історії.

У матчі 16 туру чемпіонату Італії Ювентус мінімально здолав Торіно. Єдиний гол у матчі забив Кріштіану Роналду з пенальті на 70-ій хвилині матчу.

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Цей гол став 5000-м в історії туринського клубу, повідомляє статистичний ресурс OptaPaolo. Відзначимо, що першу тисячу голів "бьянконері" забили у 1948 році, а 4-у тисячу – у 2003-у.

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Зауважимо, що цей гол став 12-м для Кріштіану Роналду у футболці "зебр". Загалом португалець провів 21 гру за новий клуб.

Італія16 турСтадіо Олімпіко (Турин)

Торіно - Ювентус: Субота 15 грудня 2018

Торіно
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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Теги
Італія Ювентус Ювентус Торіно - Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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