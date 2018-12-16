Роналду забив 5000-й гол Ювентуса в історії

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду забив ювілейний гол італійської команди в історії.

У матчі 16 туру чемпіонату Італії Ювентус мінімально здолав Торіно. Єдиний гол у матчі забив Кріштіану Роналду з пенальті на 70-ій хвилині матчу.

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Цей гол став 5000-м в історії туринського клубу, повідомляє статистичний ресурс OptaPaolo. Відзначимо, що першу тисячу голів "бьянконері" забили у 1948 році, а 4-у тисячу – у 2003-у.

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Зауважимо, що цей гол став 12-м для Кріштіану Роналду у футболці "зебр". Загалом португалець провів 21 гру за новий клуб.