Ювентус здобув мінімальну перемогу над Торіно в дербі – переможний гол в активі Роналду

Ювентус завдяки голу Кріштіану Роналду з пенальті переграв Торіно в матчі 16-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 16-й тур

Торіно – Ювентус – 0:1

Голи: Роналду, 70 (пен)

Перший тайм видався досить бідним на моменти. Команди більше боролися з власними обрізками та дрібними помилками, ніж один з одним, хоча голкіпер господарів Сальваторе Сірігу так сказати не може – під час кутового на 11-й хвилині він неприємно зіткнувся з Джаном та схопився за спину, а на 20-й остаточно завершив гру. Тим не менш, навіть з травмою він встиг врятувати Торіно від голу після удару Роналду, який скористався відскоком та в дотик пробив з лінії штрафного у правий нижній кут.

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Торіно після близько півгодини гри посміливішав та почав закидати карний майданчик Юве з різноманітних подач. На 33-й хвилині це могло призвести до взяття воріт: Базеллі подав на дальню штангу, а Белотті виграв верхову боротьбу та скинув м'яч вздовж воріт – Перін спочатку вибив цей простріл на Іццо, а потім зробив сейв після його удару впритул. Чогось більш гострого у першому таймі не відбулося.

Другий тайм Торіно розпочав дуже перспективно. Белотті два рази класно відривався від опорників та отримував по ногах перед штрафним – і якщо перший стандарт після подібного фолу до гостроти не призвів, то другий завершився подачею на дальню штангу, яку ударом над воротами замикав Іццо. Через хвилину вже сам Белотті зарядив з дистанції під саму поперечину, але Перін витягнув цей постріл. Крім того, на 54-й хвилині Андреа претендував на пенальті, вистрибнувши за верховим м'ячем та отримавши поштовх у бік – арбітр не зреагував. Завершив цей тиск дальній удар Ансальді на 58-й хвилині, але він вже не склав проблем для голкіпера.

Ювентус витримав стартовий ривок Торіно, поступово захопив контроль над м'ячем та почав проводити флангові атаки. Господарі не давали себе розкрити через стандарти, але помилялися під пресингом та у мікроепізодах. Так, на 62-й хвилині Роналду обіграв двох футболістів та пробив з дистанції по центру, а на 64-й лише повільність Джана не дозволила йому замкнути простріл з правого краю. Зрештою, все завершилось взяттям воріт суперника: на 68-й хвилині Бонуччі підтиснув Дзадзу, той почав відходити назад по флангу та віддав передачу на свого голкіпера – вона була настільки слабкою, що Манджукіч встиг її перехопити та отримати від Ічасо по ногах. Арбітр призначив пенальті, а Кріштіану його не дуже впевнено, але реалізував – 0:1!

Через кілька хвилин після подачі П'яніча та скидки Роналду Манджукіч забив другий гол Ювентуса, однак арбітр змушений був скасувати його через офсайд у Кріштіану. Тим не менш, Торіно цього вистачило – команда здулася й практично не тривожила чужих воріт. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "б'янконері", які продовжили лідирувати у турнірній таблиці з 46 очками. Торіно з 22 набраними балами залишився шостим.