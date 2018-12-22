Агент форварда Кріштіану Роналду Жорже Мендеш розповів про деталі переходу його клієнта в Ювентус.

"Перед тим, як переїхати до Італії, Роналду говорив мені, що хоче грати тільки у складі "б'янконері", хоча ще в січні 2018 року це було складно собі уявити.

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Ідею переходу в Ювентус запропонував саме Кріштіану. Тепер Роналду по-справжньому щасливий з новими партнерами в новій команді. Він абсолютно щасливий у Турині.

Перемога в Лізі чемпіонів? Це дуже складне завдання для Ювентуса, але з приходом Роналду команда, як і весь італійський футбол, стала сильнішою", – цитує Мендеша Football Italia.

Нагадаємо, Роналду перейшов у Ювентус з Реала влітку цього року за 100 млн євро.

"В Реалі все було інакше", – Роналду пояснив, чому називає Ювентус найкращим клубом, за який він виступав