Головний тренер Аль-Насра Луїш Каштру вибув із робочого графіка на кілька днів.

У середу, 17 квітня, екс-наставник Шахтаря Луїш Каштру, який зараз працює із саудівським Аль-Насром, переніс операцію. Про це інформує офіційний Твіттер клубу. Повідомляється, що медики порекомендували Каштру утриматися від фізичної активності протягом кількох днів.

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Ймовірно, португальський фахівець не зможе керувати своєю командою в матчі 28-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з Аль-Файхою 19 квітня. Таким чином, весь цей час тренувати Аль-Наср буде помічник Каштру, Вітор Северіно.

Нагадаємо, що Каштру тренував Шахтар з 2019 по 2021 рік.

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