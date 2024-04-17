Главный тренер Аль-Насра Луиш Каштру выбыл из рабочего графика на несколько дней.

В среду, 17 апреля, экс-наставник Шахтёра Луиш Каштру, который сейчас работает с саудовским Аль-Насром, перенёс операцию. Об этом информирует официальный Твиттер клуба. Сообщается, что медики порекомендовали Каштру воздержаться от физической активности в течение нескольких дней.

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Вероятно, португальский специалист не сможет руководить своей командой в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии с Аль-Файхой 19 апреля. Таким образом, всё это время тренировать Аль-Наср будет помощник Каштру, Витор Северино.

Напомним, что Каштру тренировал Шахтёр с 2019 по 2021 год.

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