Помер дядько португальця за материнською лінією. Сестри та мама Роналду повідомили сумну новину в Instagram, проте ім'я і вік чоловіка не розкрили.

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"Брате, Бог захотів, щоб ти пішов від нас і приєднався до батьків. Тепер ще одна зірка наглядатиме за нами зверху. Спочивай з миром", – написала Марія Долорес, мати Роналду.

Нагадаємо, батько Кріша помер у 2006 році, коли майбутній легенді було всього 20.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом