Роналду встановив ще два вражаючі рекорди – відеоогляд подвигів Кріштіану і перемоги Португалії над Катаром
Португалія розгромила Катар у товариському матчі (3:0), а Кріштіану Роналду продовжує писати історію футболу. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".
Товариський матч
Португалія – Катар – 3:0
Голи: Роналду, 37, Фонте, 48, А. Сілва, 90
На 37-й хвилині Кріштіану Роналду відкрив рахунок у зустрічі після помилки захисника, який не зумів вибити м'яч. 36-річний португалець забив вже 112-й гол за національну команду, покращивши власне світове досягнення за кількістю м'ячів у футболці збірної.
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Але це не єдине, чим може пишатися нападник Манчестер Юнайтед за підсумками гри. Матч проти господаря Мундіалю-2022 став для Роналду вже 181-м за збірну Португалії. Це найкращий показник серед європейських футболістів. Кріштіану випередив свого екс-партнера по Реалу Серхіо Рамоса, інформує Mister Chip.
Крім того, Катар став 46-ю країною, яка пропустила гол від Роналду. Це також рекорд в історії футболу – ще жоден гравець не вражав ворота такої кількості суперників у матчах за збірну. Серед "жертв" португальця є і Україна, якій нападник забивав у жовтні 2019-го на НСК Олімпійський.
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Португалія – Катар: відео голів і огляд матчу 09 10 2021