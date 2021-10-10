Товариський матч

Португалія – Катар – 3:0

Голи: Роналду, 37, Фонте, 48, А. Сілва, 90

На 37-й хвилині Кріштіану Роналду відкрив рахунок у зустрічі після помилки захисника, який не зумів вибити м'яч. 36-річний португалець забив вже 112-й гол за національну команду, покращивши власне світове досягнення за кількістю м'ячів у футболці збірної.

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Але це не єдине, чим може пишатися нападник Манчестер Юнайтед за підсумками гри. Матч проти господаря Мундіалю-2022 став для Роналду вже 181-м за збірну Португалії. Це найкращий показник серед європейських футболістів. Кріштіану випередив свого екс-партнера по Реалу Серхіо Рамоса, інформує Mister Chip.

Крім того, Катар став 46-ю країною, яка пропустила гол від Роналду. Це також рекорд в історії футболу – ще жоден гравець не вражав ворота такої кількості суперників у матчах за збірну. Серед "жертв" португальця є і Україна, якій нападник забивав у жовтні 2019-го на НСК Олімпійський.

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