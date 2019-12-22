Роналду вперше поступився у фіналі турніру з 2013 року – вражаюча серія перемог

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не зміг продовжити свою феноменальну серію перемог у фіналах змагань.

Ювентус із Кріштіану Роналду в складі поступився Лаціо та перервав серію з 12 перемог португальця у фіналах турнірів.

Дибала став найкращим бомбардиром в історії Суперкубка Італії – аргентинець обігнав Шевченка

Зазначимо, що більшу частину цих перемог Роналду здобув у складі Реала – 9 трофеїв. Ще двічі нападник перемагав зі збірною Португалії (Євро-2016 та Ліга Націй) і одного разу – в Суперкубку Італії разом з Ювентусом.

Нагадаємо, Лаціо переграв Ювентус (3:1) у Суперкубку Італії та здобув другий трофей у 2019 році – раніше "орли" виграли Кубок країни.

Лаціо у напруженому поєдинку переграв Ювентус та став володарем Суперкубка Італії