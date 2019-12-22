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АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Роналду вперше поступився у фіналі турніру з 2013 року – вражаюча серія перемог

22:52 56 Читать на русском
Роналду вперше поступився у фіналі турніру з 2013 року – вражаюча серія перемог
Кріштіану Роналду / AS

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не зміг продовжити свою феноменальну серію перемог у фіналах змагань.

Суперкубок Італії
Ювентус
1
1 : 3
3
Лаціо
18:45 22:12:2019
завершено
45+1’ Пауло Дибала
90+4’ Родріго Бентанкур
 
Луїс Альберто 17’
Сенад Луліч 73’
Даніло Катальді 90+4’
17’ Луїс Альберто
45+1’ Пауло Дибала
73’ Сенад Луліч
90+4’ Даніло Катальді
90+4’ Родріго Бентанкур

Ювентус із Кріштіану Роналду в складі поступився Лаціо та перервав серію з 12 перемог португальця у фіналах турнірів.

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Зазначимо, що більшу частину цих перемог Роналду здобув у складі Реала – 9 трофеїв. Ще двічі нападник перемагав зі збірною Португалії (Євро-2016 та Ліга Націй) і одного разу – в Суперкубку Італії разом з Ювентусом.

Нагадаємо, Лаціо переграв Ювентус (3:1) у Суперкубку Італії та здобув другий трофей у 2019 році – раніше "орли" виграли Кубок країни.

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Суперкубок Італії Ювентус - Лаціо Суперкубок Італії Ювентус Ювентус Італія
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