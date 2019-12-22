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Дибала став найкращим бомбардиром в історії Суперкубка Італії – аргентинець обігнав Шевченка

21:29 557 Читать на русском
Дибала став найкращим бомбардиром в історії Суперкубка Італії – аргентинець обігнав Шевченка
Пауло Дибала / офіційний твіттер Ювентуса

Форвард Ювентуса Пауло Дибала назавжди вписав своє ім'я в історію Суперкубка Італії.

Суперкубок Італії
Ювентус
1
1 : 3
3
Лаціо
18:45 22:12:2019
завершено
45+1’ Пауло Дибала
90+4’ Родріго Бентанкур
 
Луїс Альберто 17’
Сенад Луліч 73’
Даніло Катальді 90+4’
17’ Луїс Альберто
45+1’ Пауло Дибала
73’ Сенад Луліч
90+4’ Даніло Катальді
90+4’ Родріго Бентанкур

Гол Пауло Дибали у ворота Лаціо став четвертим для аргентинця у рамках Суперкубка Італії, інформує Opta.

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Таким чином, Дибала обігнав таких легенд як Андрій Шевченко, Алессандро Дель П'єро, Самюель Ето'о та Карлос Тевес – в їхньому активі по 3 забиті м'ячі.

До слова, цей гол не допоміг Ювентусу перемогти Лаціо – римляни святкували перемогу 1:3.

Лаціо у напруженому поєдинку переграв Ювентус та став володарем Суперкубка Італії

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