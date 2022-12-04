Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може отримати чималу суму від свого колишнього клубу.

Кріштіану має отримати суму в 19,9 млн євро від Ювентуса, повідомляє Marca з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що сторони домовились про виплату цієї суми, яка відповідає зарплатам за період пандемії коронавірусу, коли призупинили майже всі футбольні змагання. Ювентус мав виплатити її пізніше, проте Кріштіану досі не отримав ці гроші. Роналду готовий звернутись до адвокатів, аби відсудити цю суму.

Нагадаємо, італійська прокуратура розслідує порушення навколо Ювентуса і вже призвела до звільнення правління клубу. Колишню раду директорів судитимуть за можливі порушення правил клубного ліцензування та фінансового фейр-плей.

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