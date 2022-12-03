Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі отримали полярні оцінки за підсумками своїх виступів на груповій стадії чемпіонату світу.

Кріштіану Роналду з 6,37 бала опинився у збірній найгірших гравців за версією порталу SofaScore. Враховувалися лише ті, хто провів на полі понад 60% ігрового часу трьох матчів.

Роналду виявився єдиним європейцем і одним з двох футболістів антирейтингу, які все ж пробилися у плей-офф (ще австралієць Метью Леккі). Найгіршими серед найгірших виявилися голкіпер катарців Мешал Баршам і вінгер канадців Тейджон Б'юкенен – у обох по 6,10 бала.

Натомість Ліонель Мессі (7,93) потрапив до збірної найкращих. Тут виділяється хавбек португальців Бруну Фернандеш із захмарною оцінкою 8,60. Знайшлося місце данцю Крістенсену і камерунцю Кастеллетто, які вилетіли.

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