Криштиану должен получить сумму в 19,9 млн евро от Ювентуса, сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Роналду попал в сборную худших игроков групп ЧМ-2022 – Месси среди 11 лучших

Стороны договорились о выплате этой суммы, которая соответствует зарплатам за период пандемии коронавируса, когда приостановили почти все футбольные соревнования. Ювентус должен был выплатить ее позже, однако Криштиану до сих пор не получил эти деньги. Роналду готов обратиться к адвокатам, чтобы отсудить эту сумму.

Напомним, итальянская прокуратура расследует нарушения вокруг Ювентуса и уже привела к увольнению правления клуба. Бывший совет директоров будет судить за возможные нарушения правил клубного лицензирования и финансового фейр-плей.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра