Роналду виграв 26-й трофей на клубному рівні

Кріштіану Роналду забив єдиний гол у ворота Мілана та приніс Ювентусу Суперкубок Італії-2018. Це перший титул Кріштіану на Апеннінах та 26-й у клубній кар'єрі.

Суперкубок Італії став вже 26-м трофеєм на клубному рівні в активі Кріштаіну Роналду. До слова, саме португалець єдиним голом у ворота Мілана приніс своїй команді перемогу.

Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Це перший трофей Роналду в складі Ювентуса. Раніше португалець вигравав Суперкубок Португалії у складі Спортінга, 9 різних трофеїв у складі Манчестер Юнайтед (АПЛ, Кубок Англії, Кубок ліги, Суперкубок Англії, Клубний ЧС та Ліга чемпіонів) та 15 титулів у складі Реала (Ла Ліга, Кубок Іспанії, Суперкубок Європи, Суперкубок Іспанії, Ліга чемпіонів та клубний ЧС).

Крім того, у фінальних матчах в активі Роналду вже 19 голів, повідомляє Marca.

Нагадаємо, також Кріштіану Роналду став чемпіоном Євро-2016 та володарем п'яти "Золотих м'ячів".

Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніру