Роналду відверто розповів про свої плани щодо одруження та пошуки церкви в Турині

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду спростував чутки про майбутнє весілля з Джорджиною Родрігес.

"Шлюб? Поки ні. Зараз я все поясню. Я ходжу до церкви щотижня. Я католик і приходжу подякувати Богові за все, що він мені дає. Я не прошу, а дякую за те, що він захищає мою сім'ю і друзів.

"В Реалі все було інакше", – Роналду пояснив, чому називає Ювентус найкращим клубом, за який він виступав

Я змінюю церкву щотижня, тому що в Турині їх багато, можна вибрати. Папарацці зловили мене в цей момент і подумали, що я одружуся.

Я не знаю, як складеться моє майбутнє, але наразі у мене немає таких планів", – цитує Роналду La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що чутки про вінчання поширилися після того, як в медіа з'явилася фотографія футболіста зі своєю дівчиною біля одного з храмів Турина.