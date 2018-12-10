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Роналду відверто розповів про свої плани щодо одруження та пошуки церкви в Турині

16:39 795 Читать на русском
Роналду відверто розповів про свої плани щодо одруження та пошуки церкви в Турині
Кріштіану Роналду та Джоржина Родрігес / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду спростував чутки про майбутнє весілля з Джорджиною Родрігес.

"Шлюб? Поки ні. Зараз я все поясню. Я ходжу до церкви щотижня. Я католик і приходжу подякувати Богові за все, що він мені дає. Я не прошу, а дякую за те, що він захищає мою сім'ю і друзів.

"В Реалі все було інакше", – Роналду пояснив, чому називає Ювентус найкращим клубом, за який він виступав

Я змінюю церкву щотижня, тому що в Турині їх багато, можна вибрати. Папарацці зловили мене в цей момент і подумали, що я одружуся.

Я не знаю, як складеться моє майбутнє, але наразі у мене немає таких планів", – цитує Роналду La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що чутки про вінчання поширилися після того, як в медіа з'явилася фотографія футболіста зі своєю дівчиною біля одного з храмів Турина.

Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес Ювентус Ювентус
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