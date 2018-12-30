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Роналду став найкращим бомбардиром Реала у 2018 році – він покинув клуб ще влітку

18:03 279 Читать на русском
Роналду став найкращим бомбардиром Реала у 2018 році – він покинув клуб ще влітку
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду встановив цікаве досягнення. Португалець став найкращим бомбардиром Реала у 2018 році, хоча переїхав у Турин ще влітку.

Реал досі не зміг знайти заміну Кріштіану Роналду – про це красномовно свідчать цифри. 33-річний форвард Ювентуса забив найбільше голів у 2018 році в складі Реала серед усіх гравців "галактікос", хоча другу половину року виступав за іншу команду.

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Протягом 2018 року в активі Роналду 28 голів за Реал – це найкращий показник, який ніхто так і не перевершив. У Гарета Бейла 27 голів, у Каріма Бензема – 18, повідомляє Bleacher Report.

До слова, Роналду став другим серед бомбардирів Ювентуса, також провівши у команді лише половину сезону. У Кріштіану 15 голів, у Пауло Дибали – на один м'яч більше.

Нагадаємо, Кріштіану вперше з 2010 року не зумів подолати позначку в 50 забитих голів за рік. У форварда 49 м'ячів, у Мессі – 51.

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