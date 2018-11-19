Роналду розповів, що досі сердиться на Озіла через перехід у Арсенал

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, який раніше виступав у складі Реала, зізнався, що засмутився, коли дізнався про відхід Озіла з мадридської команди.

"Трансфер Озіла в Арсенал був дуже болючим ударом для мене.

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Месут – гравець, який якнайкраще відчував мої дії та маневри на футбольному полі. Я досі сердитий через його переїзд у Англію", – цитує португальця Mundo Deportivo.

Зазначимо, німець турецького походження покинув Реал у 2013 році. Роналду і Озіл грали пліч-о-пліч у складі мадридського Реала впродовж 3 років. До слова, Кріштіау перейшов у Ювентус влітку цього року.

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