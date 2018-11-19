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Роналду рассказал, что до сих пор сердится на Озила из-за перехода в Арсенал

18:28 70 Читати українською
Роналду рассказал, что до сих пор сердится на Озила из-за перехода в Арсенал
Озил и Роналду / Reuters

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который ранее выступал в составе Реала, признался, что расстроился, когда узнал об уходе Озила с мадридской команды.

"Трансфер Озила в Арсенал был очень болезненным ударом для меня.

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Месут – игрок, который лучше всех чувствовал мои действия и маневры на футбольном поле. Я до сих пор зол на него из-за переезда в Англию", – цитирует португальца Mundo Deportivo.

Отметим, немец турецкого происхождения покинул Реал в 2013 году. Роналду и Озил играли бок о бок в составе мадридского Реала в течение 3 лет. К слову, Криштиау перешел в Ювентус летом этого года.

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