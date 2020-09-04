"У мене є деякі сумніви в тому, що він в хорошій формі. Кріштіану прекрасно тренувався в понеділок і вівторок, але в середу він відчув біль у стопі. Тоді ми зрозуміли, що йому краще тренуватися в залі.

Роналду пропустив тренування збірної Португалії через інфекцію

Після обіду один з його пальців став червоним і дуже гарячим, наче після укусу бджоли. Це не травма, а інфекція. Незабаром після цього Роналду прийняв антибіотики, зараз все в порядку. У мене дуже великі сумніви в тому, що він буде готовий на 100% завтра", – наводить слова Сантуша Record.

Зазначимо, що матч Португалії проти Хорватії в Лізі націй відбудеться вже завтра, 5 вересня. Наступний поєдинок португальці проведуть проти збірної Швеції – 8 вересня.

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